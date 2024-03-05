Köstebek operasyonunda 7 kişiye gözaltı

İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptı açıklamada , "Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul’da eş zamanlı olarak İsrail İstihbarat unsurlarına karşı düzenlenen “KÖSTEBEK-2" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya açıklamasında operasyonla ilgili şu detaylara verdi: Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve istihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda; İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alet ve çok sayıda dijital materyal, doküman ile dövize el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.