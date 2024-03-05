Deprem yüzünden ağlama krizine girdi!

Ünlüler dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra taşınma kararı aldığını ve Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kurduğunu açıklamıştı.

Önceki haftalarda Bebek'te görüntülenen ünlü isim, deprem korkusuyla İzmir Urla'ya gittiği haberleriyle ilgili konuşmuş ve şu sözleri dile getirmişti:

"Tabii ki depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi... Depremden kaçış yok. Ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada... Bana iyi geliyor Urla."

Dün akşam saat 21.38'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde kaydedildi ve özellikle İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde birçok ilde hissedildi.

Vatandaşları endişelendiren sarsıntının ardından, daha önce deprem ile ilgili anksiyete yaşadığını söyleyen Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi.

Bastık, İstagram'da yaptığı paylaşımda:

"Deprem oldu. Çoğu kişi hissetmemiş ama ben bayağı sallandım. Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hâl aldı bende. Herkese geçmiş olsun. ifadelerine yer verdi."