Ankara'da sürdürülebilir hareketlilik

Başkent'te, sürdürülebilir hareketlilik amacıyla düzenlenen 'Smart Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı' saat 10.00'da başlayacak açılış konuşmaları ile Point Hotel'de başlayacak.
Gerçekleştirilecek etkinlikte; "Nasıl bir Ankara'da yaşamak istiyorsunuz?", "Çalıştay Gündemi ve Formatına Giriş, Ankara SUMP, Paydaş Katılımının Önemi, Mevcut Mobilite Değerlendirme Sonuçları, Gelecek Mobilite Senaryoları" oturumlarının ardından yapılacak senaryo oylamaları ve kapanış konuşmaları ile sona erecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.