Ankara'da sürdürülebilir hareketlilik

Başkent'te, sürdürülebilir hareketlilik amacıyla düzenlenen 'Smart Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı' saat 10.00'da başlayacak açılış konuşmaları ile Point Hotel'de başlayacak.

Gerçekleştirilecek etkinlikte; "Nasıl bir Ankara'da yaşamak istiyorsunuz?", "Çalıştay Gündemi ve Formatına Giriş, Ankara SUMP, Paydaş Katılımının Önemi, Mevcut Mobilite Değerlendirme Sonuçları, Gelecek Mobilite Senaryoları" oturumlarının ardından yapılacak senaryo oylamaları ve kapanış konuşmaları ile sona erecek.