Hamas’a ‘Şartları kabul edin’ çağrısı

“Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Harris, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen acımasız terör saldırısını ve aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu rehinelerin alınmasını bir kez daha kınadı. Hamas'ın devam eden terör tehditleri karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin desteğini yineledi ve İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizdi. Başkan Yardımcısı Gazze'deki insani koşullar ve yakın zamanda Gazze'nin kuzeyinde bir yardım konvoyunda yaşanan korkunç trajediden duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Başkan Yardımcısı bir rehine anlaşmasına varılmasının aciliyetini ele aldı ve İsrail'in rehine görüşmelerine yönelik yapıcı yaklaşımını memnuniyetle karşıladı. Hamas'a, rehinelerin serbest bırakılmasıyla altı haftalık acil bir ateşkesin sağlanacağı ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağı masadaki şartları kabul etmesi çağrısında bulundu.”