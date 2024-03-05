Cinsel şiddet raporunun yarısını kabuk etti

Gazze’deki çatışmalarda BM Genel Sekreter Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten tarafından 17 günlük İsrail ziyareti sonrasında hazırlanan BM raporunu dün yayımladı. Patten ve dokuz uzmandan oluşan ekip, 7 Ekim olayları dahil Gazze’de yaşanan çatışmalardaki kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ve taciz iddialarını araştırdı. Araştırma sırasında İsrailli temsilcilerle 33 toplantı yapıldığı, ‘7 Ekim saldırılarından sağ kurtulanlarla ve tanıklarla, serbest bırakılan rehinelerle, ilk müdahale ekipleriyle ve diğer kişilerle 34 gizli görüşme’ yapıldığı, 5 binden fazla fotoğrafın ve 50 saatlik video kaydının incelendiği ifade edildi. Ekibin ayrıca Filistin tarafını ziyaret ederek temsilcilerle bir araya geldikleri belirtildi.

MAHREM BÖLGELERE DOKUNMA, ZORLA BAŞÖRTÜLERİNİ AÇMA, İŞKENCE VE DAYAK UNSURLARI

Raporda, ekibin Filistin incelemelerinde BM çalışanları ile görüşüldüğü, aileler ile devam eden çatışma ve cinsel şiddet üzerine konuşulduğu ifade edildi. Raporda, İsrail’in Filistinlilere karşı tutumuyla ilgili olarak, ‘Filistin de yapılan incelemelerde herhangi bir cinsel saldırı vakasıyla karşılaşılmadığı, kadınların mahrem bölgelerine dokunma, zorla başörtülerini açma, işkence ve dayak unsurlarının’ yaşandığına dikkat çekildi.

7 Ekim olaylarıyla ilgili olarak raporda “Rehinelere karşı tecavüz, cinsel işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere cinsel şiddetin uygulandığına dair açık ve ikna edici bilgiler bulduğu" ifade edildi. Raporda ayrıca, ‘Hala rehin olarak tutulanlara karşı bu tür şiddetin devam edebileceğine inanmak için makul gerekçelerin bulunduğu’ vurgulandı.

“İSRAİL, FİLİSTİNLİLERE CİNSEL ŞİDDET UYGULAMA İDDİALARINI KABUL ETMİYOR”

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat yayınlanan rapor ile ilgili olarak dün akşam şu açıklamayı yaptı;

“İsrail, BM Genel Sekreteri'nin Çatışmalarda Cinsel Şiddete İlişkin Özel Temsilcisi Pramila Patten tarafından yayınlanan önemli raporda, Hamas'ın resmi bir BM temsilcisi tarafından cinsel suç işlediğinin kesin olarak tanınmasını memnuniyetle karşılıyor. İlk kez bir BM yetkilisi, 7 Ekim'de Hamas ve diğer terör örgütlerinin işlediği cinsel suçları açıkça kabul etti. BM ayrıca suçların aynı anda farklı yerlerde işlendiğini kabul ediyor ve tecavüz, işkence ve cinsel istismarın bir örneğine işaret ediyor.”

RAPORUN YARISI ‘ALAYCI VE KASITLI BİR FİLİSTİN MANEVRASIDIR’

“İsrail, raporun Filistinlilerin ‘İsrail unsurları tarafından uygulanan cinsel şiddet’ iddialarını soruşturma çağrısını reddediyor. Bu, Hamas tarafından işlenen ve işlenmeye devam eden korkunç suçlar ile İsrail ve İsraillilere karşı ileri sürülen kötü niyetli ve asılsız iddialar arasında kabul edilemez bir denklik yaratmayı amaçlayan alaycı ve kasıtlı bir Filistin manevrasıdır.”

Şara Zehra ÖZBEY