- Asayiş

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin kaldığı adreslerde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin kaldığı adreslerde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın ülkeye yönelik yaptığı eylemleri gözönünde bulundurarak, silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda bir evde 79 adet ekstaziyle yaklaşık 330 gram narkotik madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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05 Mar 2024 - 11:21 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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