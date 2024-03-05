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Son 53 yılın en sıcak 2'nci Şubat'ı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay hava sıcaklığının ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleştiğini ve böylece son 53 yılın en sıcak 2'nci şubat ayının yaşandığını duyurdu.

Son 53 yılın en sıcak 2'nci Şubat'ı mask
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Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi" dedi.

# bakan özhaseki, çevre, şehirçilik, Sıcaklık, sosyal, son, 2024

05 Mar 2024 - 11:14 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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