Yalı Çapkını'nın İfakatinden şok açıklamalar

Strar Tv'nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüne hayat veren Gülçin Şantırcıoğlu'nun katıldığı programda annelik ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Şantırcıoğlu annelikle ilgili " Bencillik diyen var ama ,anne olmak hiçbir zaman istemiyorum gezmek, paramı o yönde harcamak istiyorum dedi." Yaptığı açıklama sosyal medyayı ikiye böldü.