Yalı Çapkını'nın İfakatinden şok açıklamalar

Strar Tv'nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüne hayat veren Gülçin Şantırcıoğlu'nun katıldığı programda annelik ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.
Şantırcıoğlu annelikle ilgili " Bencillik diyen var ama ,anne olmak hiçbir zaman istemiyorum gezmek, paramı o yönde harcamak istiyorum dedi." Yaptığı açıklama sosyal medyayı ikiye böldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.