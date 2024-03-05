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Yalı Çapkını'nın İfakatinden şok açıklamalar

Yalı Çapkını'nda İfakat karakterine hayat veren Gülçin Şantırcıoğlu'nun katıldığı programda annelik açıklamaları gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın İfakatinden şok açıklamalar mask

Strar Tv'nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüne hayat veren Gülçin Şantırcıoğlu'nun katıldığı programda annelik ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Şantırcıoğlu annelikle ilgili " Bencillik diyen var ama ,anne olmak hiçbir zaman istemiyorum gezmek, paramı o yönde harcamak istiyorum dedi." Yaptığı açıklama sosyal medyayı ikiye böldü. 

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05 Mar 2024 - 10:40 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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