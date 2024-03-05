Binance ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğiyle hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi ilk mezunlarını verdi. Düzenlenen mezuniyet töreninde, 6 haftalık eğitim programını başarıyla tamamlayan 50 öğrenciye sertifikaları verildi. Öğrenciler, sertifikalarını Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in elinden aldı. Mezuniyet töreninde konuşan, Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Binance olarak fırsat eşitliğine önem verdiklerine dikkat çekerek, bu akademi kapsamında katılımcı kadınları sektörde söz sahibi olabilmeleri için yetiştirdiklerini belirtti. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hatırlatarak “Çözerse bu cinsiyet eşitsizliğini teknolojide kadın çözecek” şeklinde konuştu. Mezuniyet töreninin ardından, Filiz Yalçın, Kamile Uray ve Gülen Okumuş’un konuşmacı olduğu “Kadın Ortaklarla İlham Veren Hikayeler” paneli ile Binance Angelları Zeynep İrcal, Elif Aydın ve Altcointurk Büyüme Müdürü İdil Dadan’ın konuşmacı olduğu “Kripto Para Dünyasındaki Kadınlardan Öğrenin” başlıklı ikinci panelde düzenlendi.

‘’FIRSAT EŞİTLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ’’

Akademi kapsamında kadınlara blockchain, Web3, bluetooth bilişim, NFT'ler, kripto gibi konularda eğitimler verdiğini belirten Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, “Binance dünyanın lider blockchain ve kripto para borsası. Dünyanın dört bir yanında 180 milyondan fazla kullanıcımıza bir ekosistem olarak hizmet veriyoruz. Topluma hizmet etmeyi hedefleyen bir ekosistem. Bu kapsamda da toplumdan aldığımızı topluma geri verebilmek için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu projelerden de bir tanesi Teknolojide Kadın Derneği’yle birlikte yürüttüğümüz ‘Binance Teknolojide Kadın Akademisi’. Bu akademi kapsamında fırsat eşitliğini sağlamak için Türkiye'nin dört bir yanındaki kız öğrencilerimize yeni mezun veya üniversitenin son sınıflarında okuyan kız öğrencilerimize blockchain, Web3, bluetooth bilişim, NFT'ler, kripto gibi konularda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerle birlikte onları sektöre hazırlıyor ve iş bulmalarını sağlıyoruz. Kendilerini yetiştirebilmeleri ve bu sektörde söz sahibi olmaları için onları yetiştiriyoruz. Gerçekten fırsat eşitliğine çok önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz sektör, kripto ve blockchain sektörü erkek egemen bir sektör, bunu çok açık söyleyebiliriz. Araştırmalarda bunu destekliyor. Fakat her sektörde olduğu gibi bu sektörde de cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu sektör geleceğin sektörü, yani artık blockchainin günümüzde ve bundan sonraki senelerde içinde olmayacağı hiçbir sektör yok. Dolayısıyla bütün kadınların bu sektöre yönelmesini istiyoruz’’ dedi.

‘’TÜRKİYE’DEKİ KRİPTO ADAPTASYONU 16’DAN YÜZDE 40’A ÇIKMIŞ’’

Türkiye’de kripto adaptasyonunun son 3 sene içerisinde arttığını ifade eden Eldoğan, “Uzun süren bir yoldan geçti öğrencilerimiz. Bugün kazananları açıklayacağız. Onların ödüllerini takdim edeceğiz. Fırsat eşitliği diyoruz, kadınlar diyoruz. Biz bir araştırma yaptırdık geçtiğimiz dönemde. Bu araştırmaya göre; Türkiye ile ilgili çok güzel veriler var. Son 3 sene içerisinde Türkiye’deki kripto adaptasyonu 16’dan yüzde 40’a çıkmış. Çok büyük bir sıçrayış var. Onun dışında bugün baktığımız zaman Türkiye’de 5 kişiden 2’sinin kripto varlıkları olduğunu görüyoruz. Fakat kadın erkek oranına baktığımız zaman almamız gereken çok yol olduğunu görüyoruz’’ dedi.

‘’ÇÖZERSE BU CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ TEKNOLOJİDE KADIN ÇÖZECEK’’

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, akademinin toplumsal cinsiyet eşitliği noktasındaki önemini belirterek şöyle konuştu: “Teknolojide Kadın Derneği 4 yıl önce kuruldu. Dernek; teknoloji alanında uzman, yetkin insan kaynağı yetiştirmek, aynı zamanda bu alanda teknolojide sayıca az, motivasyonu düşük, üretime ve istihdama katılmamış kadınların uzmanlaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine baktığımız zaman kadının orada en çok karşılaştığı problem finansa erişiminin az olması. Özellikle yapacağı girişimlerde ya da yapacağı çalışmalarda finansal okuryazarlığının düşük olması. Ama biz şimdi teknoloji çağına girdik. Her şey değişti. Büyük bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Alıştığımız hiçbir sistem artık hayatımızda değil ve daha da olmayacak. Ve bu durumda kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde çeşitlenebilmesi açısından özellikle Web3, blockchain ve kripto dünyasında eğitim alması bizi çok heyecanlandırdı. Bu noktada Binance, marka olarak çok büyük bir atılım yaptı. Kendi akademisi

olmasına rağmen ve bu akademiyi de başarıyla sürdürmesine rağmen sadece kadınlara özel bir akademiyi bizimle beraber hayata geçirdi. Bu bizim için çok kıymetli. Kadınların teknoloji alanına ilgi duymasını istiyoruz. Bu alanın erkek işi olmadığını, insan işi olduğunu, yeteneği, aklı yeten ve istekli olanın mutlaka ve mutlaka bu alanda başarılı olabileceğini söylüyoruz. Üstelik mühendislik okumalarına da gerek yok. Ne okurlarsa okusunlar hızlı ve sürekli öğrenmeyle teknolojinin içine girip, Teknolojide Kadın Derneği’nin verdiği online ve ücretsiz eğitimlerden, Binance'ın verdiği akademi eğitimlerinden faydalanarak uzmanlaşabileceklerini söylemek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü için de diyorum ki ‘çözerse bu cinsiyet eşitsizliğini teknolojide kadın çözecek’’’ şeklinde konuştu.

‘’CİDDİ BİR KADIN GİRİŞİMCİ YARATALIM’’

Öney, kadınlar için finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekerek “Kadınların girişimde ve istihdamda ve özellikle kendi kendilerine ayakta durmalarındaki en önemli problemlerin başında finans bilgisinin eksikliği ve finansa erişim geliyor. Bu son derece kıymetli bir şey. Birçok finansal okuryazarlık eğitimleri veriliyor fakat teknoloji çağının, yapay zeka çağının getirdiği eğitimler olmadığı için sadece ev ekonomisi öğreniyor kadınlar. Biz istiyoruz ki, kripto gibi çok önemli bir dünyayı iyice öğrensin, blockchain gibi bir altyapı üzerinde hareket eder hale gelsin. Bir topluluğun içine girsin, buradan değer yaratmaya başlasın. Bunu mesleki olarak uzmanlık olarak alsın. Amacımız teknoloji ile iç içe, kripto dünyasında çalışabilen, üretebilen, kazanabilen hale gelmiş ve finansa erişimde sıkıntı yaşamayan kadın girişimcilerin sayısını artırmak” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR PROJEDE YER ALDIK”

Binance Teknolojide Kadın Akademisi katılımcılarından Gözde Güven, çok güzel bir projede yer aldıklarını belirterek, “Öncelikle böyle bir çalışmanın içerisinde yer almak çok güzeldi. Hem Teknolojide Kadın Derneği’ne hem de Binance'e bu iş birliği için teşekkür ederiz. Bizi ekip arkadaşlarımızla bir araya getirmiş oldu. Bununla beraber çok güzel bir projede yer aldık. Ana konumuz cinsiyet eşitsizliği ve iş dünyasında, teknolojide cinsiyet eşitsizliğine çözüm sunacak proje oluşturmaktı. Bu proje kapsamında ekip olarak çok güzel çalıştık. Bu güzel çalışmanın sonucunda da birinciliği elde ettik. Güzel bir projeydi’’ dedi.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi, Türkiye'de kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarındaki cinsiyet dengesizliğini gidermeyi ve kadınların finansal okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında, üniversite 4. sınıfta okuyan veya yeni mezun 50 kadın öğrenciye finans, teknoloji, kripto, NFT'ler, bulut bilişim ve dijital cüzdan gibi modern finansal teknolojiler hakkında online eğitimler verildi. Kasım 2023'te duyurulan ve 6 hafta süren, başlangıçta 25 öğrenciyle pilot uygulama olarak planlanan program, 50 katılımcıya çıkarıldı. Eğitimler, alanında uzman akademisyenler ve sektör liderleri tarafından verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler bir Ideathon sürecine dahil oldu. Bu süreçte öğrencilerden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği teması altında Web3, blok zincir ve kripto gibi konuları da ele alarak bir proje geliştirmeleri istendi. Proje fikirlerini fasilitatörlerin yardımıyla geliştirdikten sonra öğrenciler jüri karşısında sunum yaptı.