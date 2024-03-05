Bartın'da derede kirlilik

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Bartın'da rengi değişip, kötü koku yaymayan başlayan dereye, askeri bölgedeki helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun karıştığı tespit edildi. Ekipler, derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Amasra ilçesindeki Horhor Deresi'nde renk değişimi ve kötü koku fark edenler, ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, derede inceleme yapıp, sudan numune aldı. İlk incelemede, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun dereye karıştığı tespit edildi. Küçük Liman Bölgesi'nden Karadeniz'e dökülen derenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.