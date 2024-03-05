Bartın'da derede kirlilik

Bartın'da rengi değişip, kötü koku yaymayan başlayan dereye, askeri bölgedeki helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun karıştığı tespit edildi. Ekipler, derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.
Amasra ilçesindeki Horhor Deresi'nde renk değişimi ve kötü koku fark edenler, ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, derede inceleme yapıp, sudan numune aldı. İlk incelemede, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait helikopter pistinde akaryakıt tanklarının temizlenmesinde kullanılan suyun dereye karıştığı tespit edildi. Küçük Liman Bölgesi'nden Karadeniz'e dökülen derenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.