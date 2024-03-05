- Gündem

Çöp kovası hırsızlığı

İstanbul, Sultangazi'de bir kişi market önünde gözüne kestirdiği çöp kovasını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çöp kovası hırsızlığı
Çöp kovası hırsızlığı
Video için play'e tıklayın

İstanbul, Sultangazi'de bir kişi market önünde gözüne kestirdiği çöp kovasını çaldı. Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, market önünde duran çöp kovasını gözüne kestirdi. Ardından kovayı yanında getirdiği torbaya koyup, yürüyerek yoluna devam etti. Market sahibinin "Çöp kovası da çalınmaz" diyerek isyan ettiği hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

# istanbul, sultangazi, Yunus Emre Mahallesi, market, devam, bir, olay, meydana geldi, etti

05 Mar 2024 - 10:51 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL