Çöp kovası hırsızlığı

İstanbul, Sultangazi'de bir kişi market önünde gözüne kestirdiği çöp kovasını çaldı. Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, market önünde duran çöp kovasını gözüne kestirdi. Ardından kovayı yanında getirdiği torbaya koyup, yürüyerek yoluna devam etti. Market sahibinin "Çöp kovası da çalınmaz" diyerek isyan ettiği hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.