Akgün: "Bu memleketin tek meselesi eğitim"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyet Hatice Göksel Güzelce Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde, katıldı.

caçılış töreninde konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün bu senenin sonunda 14 tane kreş olacağını belirterek şöyle konuştu: ‘’Bu memleketin tek meselesi eğitimdir. Onun dışındakilerin hepsi hikayedir. Onların hepsi gelip, geçicidir. Bütün zamanlar içerisinde bütün çocuklarımızı Cumhuriyetin aydınlık ışığında Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda eğitip, ülkenin yönetimini onlara teslim edebilirse bütün nesiller bu ülke Avrupa’daki o yüksek medeniyete gelmiş emperyalist güçlerin teknolojik seviyesine yükselirler. Emperyalist diyorum onlara. Çünkü bir ırkı yok ediyorlar şu anda Filistin’i, Gazze’yi yok ediyorlar. Onların tamamı emperyalisttir. Biz dünya insanlığına yön vermek durumunda olan Müslüman Türk milletiyiz. Kökenlerimizde barış yatar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyerek dünyayı selamlayan ve hiç değişmeyen mesajı gönderen tek liderdir. Biz de onun aydınlık yolunda, gösterdiği yolda hizmet etmeye devam ediyoruz. Siz kıymetli büyüklerimizle, parası olan, gönlü zengin olan vatandaşlarımızla okul yapmaya devam ediyoruz. 36, 37 tane okul yaptık. Bunların hepsi büyük okul. Bu kreşle beraber ilkokula başlamadan çocukları birinci sınıfın üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz çok başarılılar. Şimdi 7 tane var. Allah nasip ederse bu senenin sonunda 14 tane olacak. Seçimden sonra göreve devam ediyorsak her mahallede en az 2,3 anaokulu, çocuk eğitim merkezi, kreş yapmaya devam edeceğiz. Bu çocukları eğiteceğiz. Bu memleketin geleceği çocuklara hepimiz gereken ehemmiyeti verirsek dünya, Türkiye ve bizden sonrakiler çok daha mutlu olacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun.”