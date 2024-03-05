Ölümlü kazada sürücüye hapis cezası

Üsküdar'da, alkollü araç kullanarak motokurye Mustafa Gül’ün ölümüne neden olan sürücü Can Karaoğul hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, İddianamede, tamamen kusurlu bulunan sürücü Can Karaoğul’un 2.37 promil alkollü olduğu vurgulandı.

Kaza, 15 Ocak tarihinde sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu Altunizade mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı cip, aynı yönde seyir halindeki 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alınan cip sürücüsü Can Karaoğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2.37 PROMİL ALKOLLÜ

Kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna yer verildi. Bilirkişi raporuna göre sürücü Can Karaoğul’un tamamen kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede şüpheli Can Karaoğul’un 2.37 promil alkollü olduğu kaydedildi.

9 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede şüphelinin 2.37 promil alkollü iken kazaya sebebiyet verdiği, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 4 maddeden kusurlu davranışları bulunan sürücünün herhangi bir kaza anında kazayı önleyebileceğine güvenerek hareketine devam ettiği vurgulandı. İddianamede, şüpheli Can Karaoğul’un ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.