Hatay sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan ( AFAD) alınan bilgilere göre, Hatay Samandağ'da 4.0 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin derinliği ise 6.0 kilometre olarak ölçüldü.