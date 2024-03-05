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Bursa, Çanakkale, Balıkesir diken üstünde

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir diken üstünde." dedi

Bursa, Çanakkale, Balıkesir diken üstünde mask

Prof. Dr. ve Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan, çıktığı TV programında kendisine 5 dakika süre ayrıldığını, maç yorumlarına bile daha çok zaman tanındığını ifade ederek, sitemde bulundu.

Ayrıca Ercan paylaşımında İstanbul, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve Bursa için durumun kritik olduğunu belirterek; "Bu ülkede 6-7 kanaldan gün boyu, her gün maç yorumu yapılıyor. Şimdi TV’ye çıktım 5 dakika ayrıldı. Ne yazık ki deprem bilimci olarak halkı bilgilendirici açıklama yapamıyoruz….Bunun neresi bilgi toplumu? Oysa, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir diken üstünde." dedi

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05 Mar 2024 - 10:14 İstanbul- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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