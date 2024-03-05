Bursa, Çanakkale, Balıkesir diken üstünde

Prof. Dr. ve Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan, çıktığı TV programında kendisine 5 dakika süre ayrıldığını, maç yorumlarına bile daha çok zaman tanındığını ifade ederek, sitemde bulundu.
Ayrıca Ercan paylaşımında İstanbul, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve Bursa için durumun kritik olduğunu belirterek; "Bu ülkede 6-7 kanaldan gün boyu, her gün maç yorumu yapılıyor. Şimdi TV’ye çıktım 5 dakika ayrıldı. Ne yazık ki deprem bilimci olarak halkı bilgilendirici açıklama yapamıyoruz….Bunun neresi bilgi toplumu? Oysa, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir diken üstünde." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.