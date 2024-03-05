Bursa, Çanakkale, Balıkesir diken üstünde

Prof. Dr. ve Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan, çıktığı TV programında kendisine 5 dakika süre ayrıldığını, maç yorumlarına bile daha çok zaman tanındığını ifade ederek, sitemde bulundu.

Ayrıca Ercan paylaşımında İstanbul, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve Bursa için durumun kritik olduğunu belirterek; "Bu ülkede 6-7 kanaldan gün boyu, her gün maç yorumu yapılıyor. Şimdi TV’ye çıktım 5 dakika ayrıldı. Ne yazık ki deprem bilimci olarak halkı bilgilendirici açıklama yapamıyoruz….Bunun neresi bilgi toplumu? Oysa, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir diken üstünde." dedi