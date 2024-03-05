YKS geç başvuru süreci başladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8-9 Haziran'da uygulanacak olan YKS'ye geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını; Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.