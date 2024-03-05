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YKS geç başvuru süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

YKS geç başvuru süreci başladı mask
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ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8-9 Haziran'da uygulanacak olan YKS'ye geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını; Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum" dedi.

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05 Mar 2024 - 10:24 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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