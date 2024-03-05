Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, elinde tabanca ile lüks bir otomobilde çekilmiş fotoğrafları paylaşarak tepki çekti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, bu görüntülerin hızla yayılması üzerine ihbar aldı. Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Aleyna Kanko, ifadesinde görüntülerin eski olduğunu belirterek, " Otomobil ve silah bana ait değil. Tabancanın arkadaşıma ait olduğunu düşünüyordum, kurusıkı olduğunu sanıyordum" şeklinde savunma yaptı.

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.