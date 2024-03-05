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Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Adana'da, bir arkadaşının lüks otomobilinde tabanca ile poz verdiği görüntüler sosyal medyada dolaşan fenomen Aleyna Kanko, gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Kanko, "Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşımın tabancasını kurusıkı olduğunu düşünüyordum" şeklinde açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı mask

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, elinde tabanca ile lüks bir otomobilde çekilmiş fotoğrafları paylaşarak tepki çekti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, bu görüntülerin hızla yayılması üzerine ihbar aldı. Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Aleyna Kanko, ifadesinde görüntülerin eski olduğunu belirterek, " Otomobil ve silah bana ait değil. Tabancanın arkadaşıma ait olduğunu düşünüyordum, kurusıkı olduğunu sanıyordum" şeklinde savunma yaptı.

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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05 Mar 2024 - 10:19 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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