Piyanist Maksim, konser verecek

MTV Müzik Ödülleri sahibi ve birçok prestijli uluslararası müzik yarışmasında büyük ödüller kazanan virtüöz piyanist Maksim, grup-orkestrasıyla birlikte klasik-crossover şovu 'The Collection’ı sunmak üzere Türkiye’ye gelecek.

Queen, Coldplay, John Legend gibi sanatçıların en hit parçaları, The Godfather, Pirates of the Caribbean, Game of Thrones gibi dizi ve filmlerin müzikleri, Liszt'in bazı klasik başyapıtlarının yanı sıra, Flight of the Bumblebee, In The Hall of the Mountain King ve diğer albümlerinden parçaları da seslendirecek olan Maksim, 3 Mayıs Cuma günü Volkswagen Arena İstanbul’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Hırvatistan doğumlu piyanist Maksim Mrvica, dünyanın en çok satan Klasik - Crossover piyanistlerinden biri. Maksim, Hırvatistan'daki Ulusal Yarışmada birincilik ödülünün yanı sıra Rubinstein Piyano Yarışmasında ve Fransa'daki Pontoise Piyano Yarışması birincilik ödülünü kazandıktan sonra, eğitimini Budapeşte'deki Franz Liszt Müzik Akademisi ve Paris'teki Alexander Scriabin Konservatuvarı'nda tamamlayarak umut vaat etti. EMI plak şirketiyle sözleşme imzaladıktan sonra "Piano Player" albümü 4 milyonun üzerinde kopya satan Maksim, Hong Kong'da Çift Platin, Singapur ve diğer birçok ülkede Altın statüsüne ulaştı.