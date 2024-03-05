Altınöz: "Adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil"

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Beyoğlu’nda esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Altınöz, “Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının adaylıktan çekileceğine ilişkin çeşitli iddiaları kamuoyu gündeminde görmüş olduk. Ben Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz” diye konuştu.

Beyoğlu’nda esnaf ziyareti sırasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz adaylıktan çekileceği iddialara cevap verdi.

“BİZİM ÖNÜMÜZDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ”

Altınöz, “Bugün Beyoğlu ilçemizde esnaf ziyareti esnasında bu açıklamayı yapıyoruz. Bu açıklama zorunlu bir açıklamadır. Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının adaylıktan çekileceğine ilişkin çeşitli iddiaları kamuoyu gündeminde görmüş olduk, izlemiş olduk. Ben Yeniden Refah Partisi İBB Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları hem şiddetle kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerine ispata davet ediyoruz. Bilgi dahilinde bunu ifade ettiklerini söylüyorlar. Biz buradayız. Ben buradayım. İstanbul İl Başkanımız Mustafa Doğan burada İstanbul Milletvekili Doğan Bekin burada. Bugün Beyoğlu’nda tüm teşkilatımızla ve ana kadememizden yaklaşık 150 kişilik bir heyetle esnaf ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bizim teşkilatımızın sahadaki heyecanını söndürmeye çalışmak isteyenlere net bir şekilde mesaj veriyoruz. Bizim önümüzde hiçbir güç duramaz. Çok canlı ve heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Coşkulu şekilde kadın kollarımız gençlik kollarımız sahada. Ana kadememizden yaklaşık 15 bin kişiyle ve yandaki kademelerimizle birlikte yaklaşık 100 bin kişiyle İstanbul’da saha çalışmalarını devam ettiriyoruz. Son 27 günde bu çalışmalarımızı daha da arttırmak suretiyle bizi sahada daha fazla göreceksiniz. İnşallah 31 Mart akşamı Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir kazanacağız. 1 Nisan’da da bu büyükşehirlerde devir teslim törenini yapacağız. Buradan kamuoyuna bu zorunlu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.