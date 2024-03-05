Otomobil şarampole devrildi

Burdur merkez çevre yolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada Yusuf S. (31) yönetimindeki 32 K 1841 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yusuf S. ile yolcular Ahmet A. (29) ve Kerem A. (30) otomobilde sıkıştı. Yaralılar Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Kerem A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.