Burdur merkez çevre yolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada Yusuf S. (31) yönetimindeki 32 K 1841 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yusuf S. ile yolcular Ahmet A. (29) ve Kerem A. (30) otomobilde sıkıştı. Yaralılar Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Kerem A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Asayiş
Otomobil şarampole devrildi
Burdur'da şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.