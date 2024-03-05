Yüzde 110 zammı halay çekerek kutladılar

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, işçinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, zam oranının yüzde 110 olduğunu açıkladı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin net maaşı 35 bin TL oldu. Hizmet- İş Sendikası Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ise verilen zam oranının Türkiye'deki en yüksek oranlardan biri olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı ve işçiler davul-zurna eşliğinde halay çekerek zammı kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.