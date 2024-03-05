Sergey Kotov bu gece yok edildi

Dış politika analisti Yevgeniya Gaber, sosyal medya platformu X üzerinden savaş gemisi 'Sergey Kotov' ile ilgili açıklama yaparak; "Sergey Kotov devriye botu denizaltı filosuna katıldı. Bu gece yok edildi." dedi

Dış politika analisti Yevgeniya Gaber'in açıklaması şu şekilde;