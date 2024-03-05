- Dünya

Sergey Kotov bu gece yok edildi

Dış politika analisti Yevgeniya Gaber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sergey Kotov'un batırıldığını duyurdu.

Sergey Kotov bu gece yok edildi mask

Dış politika analisti Yevgeniya Gaber,  sosyal medya platformu X üzerinden  savaş gemisi 'Sergey Kotov'  ile ilgili  açıklama yaparak; "Sergey Kotov devriye botu denizaltı filosuna katıldı. Bu gece yok edildi." dedi

Dış politika analisti Yevgeniya Gaber'in açıklaması şu şekilde; 

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05 Mar 2024 - 09:44 - Dünya

Mahreç  Melisa Sapaz

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