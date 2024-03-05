FETÖ ve PKK soruşturmalarında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalananlar tespit edildi. Örgütün, 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; daha önce ilişiği kesilmiş 2'si subay, 1'i astsubay, 12'si askeri öğrenci, 2'si mahrem toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen başka bir soruşturmada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde 'Gençlik Yapılanması' içinde 'Demokratik Öğrenci Meclisi' altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlattı.

Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS'de yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.