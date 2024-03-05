Rusya Komisyon'dan atıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Tuna Komisyonu'ndan atıldığını açıklayarak, "Rusya, bugünden itibaren Tuna Komisyonu'ndan atıldı. Saldırgan devletin uluslararası izolasyonu artmaya devam ediyor." dedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın açıklaması şu şekilde; "Rusya, bugünden itibaren Tuna Komisyonu'ndan atıldı. Saldırgan devletin uluslararası izolasyonu artmaya devam ediyor.

Dünyanın en eski uluslararası kuruluşlarından biri olan Tuna Komisyonu, geçtiğimiz Aralık ayında Ukrayna'nın ilk dönem başkanlığı sırasında gerçekleştirdiği 100. Jübile oturumunda, Rusya'nın eylemlerinin Belgrad Konvansiyonu ile bağdaşmadığına karar vermişti. Rusya'nın örgütten tek başına çekilmesi için 29 Şubat'a kadar zamanı vardı. Ancak saldırganın bunu yapacak cesareti yoktu. Sonuç olarak, bugünden itibaren Komisyon'a üye devletler, kurucu Belgrad Sözleşmesi kapsamında Rusya'ya yönelik taahhütlerini artık resmi olarak tanımayacaklar.

Ayrıca Komisyon, Mart 2022'de bu kuruluştaki yetkileri elinden alınan Rusya'ya, tarihinde ilk kez katkı payı ödememesi nedeniyle para cezası verdi. Tuna Komisyonu'na, Tuna ortaklarımıza ve bu tarihi kararın alınmasına yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm uluslararası kuruluşları da aynı şeyi yapmaya, Rus diplomatları izole etmeye ve Rusya'yı dışarı atmaya çağırıyorum. Saldırganların ve teröristlerin hiçbir saygın uluslararası forumda yeri yoktur."

TUNA KOMİSYONU NEDİR?

Tuna Nehri, Almanya'nın güneyinde Karaormanlar bölgesinde Brege ve Brigach dağ ırmaklarının 678 m yükseklikteki Donaueschingen'de birleşmesiyle meydana gelir. Donaueschingen'den Karadeniz'e döküldüğü Sulina limanına kadar uzunluğu 2779 km'dir. Bunun 2415 km'si üzerinde seyrüsefer yapılmaktadır. Tuna Nehri coğrafi bakımdan üçe ayrılır: Kaynağından Gönyü'ye kadar Yukarı Tuna (988 km), Gönyü'den Turnu Severin'e kadar Orta Tuna (860 km) ve buradan nehir ağzı Sulina kadar Aşağı Tuna (931 km). Kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna olmak üzere toplam 10 ülkenin topraklarını katetmektedir.

Tuna Nehri havzasının yüzölçümü 817.000 km2, uzunluğu 1690 km, eni ise 820 km'dir. Bu hidrografik havzada değişik uzunlukta 120 kadar ırmak ve nehir Tuna'yı beslemektedir. Bunlar arasında 500 km'den daha uzun olanlar İnn (505), Drava (893), Tisza (966), Sava (861), Morava (563), Olt (542), Siret (726) ve Prut (950)'dur.

Yüzyıllar boyunca siyasi ve teknik nedenlerle mahalli düzeyde kalan Tuna Nehri üzerindeki seyrüsefer, 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen deniz ticaretini ellerinde tutan büyük devletlerin denizlerle bağlantılı içsulara yönelmeleri üzerine dikkatleri çekmeye başlamıştır. İlk kez 1815 Viyana Kongresi'nde kabul edilen bir seri kararla (Madde 108'den 117'ye kadar), uluslararası nehirlerin seyrüsefere müsait bölümlerinde ticari seyrüseferin serbest olduğu ve hiç kimsenin bu imkandan mahrum bırakılmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu ilke kararlarının, nihayet buharlı gemilerle seyrüseferin başlaması ve Kırım Savaşının (1853-1856) sona ermesiyle uygulamaya konduğunu görmekteyiz. Nitekim 1856 Paris Antlaşmasıyla Tuna'ya sahili bulunan 4 devletin, Osmanlı ve Avusturya İmparatorlukları ile Bavyera ve Vürtenberg Krallıklarının, müşterek komisyon halinde Tuna üzerindeki nehir trafiğini liberal esaslara göre düzenlemesi kararlaştırılmış ve Sulina'dan önce İsaccea'ya, sonra Braila'ya kadarki Aşağı Tuna bölgesi için "Tuna Avrupa Komisyonu", geri kalan kısım için ise "Tuna Uluslararası Komisyonu" kurulmuştur.

Merkezini Galatz'ta açan "Tuna Avrupa Komisyonu"na yalnız kıyıdaş ülkeler değil, Fransa, İngiltere, Prusya (Almanya) ve harbe katıldığı için Sardunya (İtalya) da katılmıştır. Bu Komisyon Aşağı Tuna üzerindeki nehir trafiğiyle ilgili çeşitli teknik, hukuki ve sıhhi ortak koşulların tesisi ve iyileştirilmesinde etkin bir rol oynamış, özellikle nehir ağzında yığılmış olan kumların temizlenmesini ve Sulina kanalının, bugün de olduğu gibi, 24 ayak (7,31m) derinlikte stabilize edilmesini gerçekleştirerek Tuna Nehrini uluslararası trafiğe ve deniz gemilerine açmıştır. Müteakiben nehir üzerinde mal ve yolcu nakli giderek artmış, Tuna Avrupa'da nakliyecilik bakımından önemli bir yol haline gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1921'de imzalanan Paris Sözleşmesi ile Tuna üzerinde uluslararası trafik modernleştirilmiş, seyrüsefer serbestliğinin garanti altına alınması ilkesi olduğu gibi muhafaza edilmiştir. Tuna Nehri, Avrupa'nın en uzun nehri ve birçok ülkenin sınırlarından geçen önemli bir su yoludur.