70 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova ilçesinde yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir araç arandı. Araçta 83 paket halinde 70 kilo 700 gram kristal metamfetamin ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.