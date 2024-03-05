Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova ilçesinde yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir araç arandı. Araçta 83 paket halinde 70 kilo 700 gram kristal metamfetamin ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Yaşam
70 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu araçta 70 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.