İstanbul'da sürücü kaza yapınca yakalandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine 34 CEM 161 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya yanıt vermeyen otomobil sürücüsü polis ekiplerinden kaçarken, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ve karşı şeride geçti. Otomobil bu sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Peşinden gelen polisler ise kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kişinin bulunduğu otomobilin çevresini sardı. Otomobildeki şüphelilere silah doğrultan polisler, dikkatli şekilde araçtan inmelerini bekledi. Şüpheliler araçtan indirildikten sonra yere yatırılarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Bulgaristan kayıtlı, sahte plakalı otomobilde 1 tane ruhsatsız tabanca ve çok sayıda sahte plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ve yanında bulunan bir kişi karakola götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay çevrede bulunan güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yunus polislerinin takibi sırasında kaçan otomobilin refüje çıkarak kaza yaptığı anlar görüntülerde yer aldı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ise polislerin otomobilin çevresini sardıkları, şüphelilere silah doğrultarak yere indirdikleri anlar yansıdı.