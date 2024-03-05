- Asayiş

Kamyonet şarampole devrildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mahmut A. ağır yaralandı.

Kamyonet şarampole devrildi mask
Kamyonet şarampole devrildi
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Kaza, gece saatlerinde Kadirli- Adana Karayolu Kurulandak mevkisinde meydana geldi. Mahmut A. yönetimindeki 01 EHZ 26 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Mahmut A., ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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05 Mar 2024 - 04:44 DHA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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