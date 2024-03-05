Kamyonet şarampole devrildi

Kaza, gece saatlerinde Kadirli- Adana Karayolu Kurulandak mevkisinde meydana geldi. Mahmut A. yönetimindeki 01 EHZ 26 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Mahmut A., ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.