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Davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Samet Ş., ramazan ayında davul çalmak için görüştüğü Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'ı (40), teklifini reddetmesi üzerine çıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu. Bacağından yaralanan muhtar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu mask
Davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
Davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
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Olay, gece saatlerinde Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binada oturan Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan binanın dış kapısında olduğu sırada Samet Ş. isimli kişi yanına geldi. Samet Ş., ramazan ayında davul çalmak istediğini söylerken muhtar Kaplan ise başka mahallede oturduğunu söyleyerek, bu teklifi reddetti. Çıkan tartışmada Samet Ş. yanında bulunan tabanca ile muhtar Kaplan’a ateş açtı. Kaplan yere yığılırken, şüpheli koşarak bölgeden uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan bina sakinleri bacağından vurulan Kaplan’ı, otomobille yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Sağ bacağından vurulan muhtar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri sokakta ve bina girişince inceleme yaptı. Şüpheli Samet Ş.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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05 Mar 2024 - 04:43 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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