Otomobil kaldırıma çıktı, 2 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Morris Şinasi Kavşağı istikametine giden Serkan Meriç yönetimindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir motosiklete ardından kaldırım kenarındaki ağaç ile istiflenen meyve kasalarına çarparak durabildi. Bu sırada bir fabrikaya götürülmek üzere meyve kasalarını kaldırımın kenarına istifleyen manav çalışanı Ertürk Ertük, üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı istif halindeki meyveler ise savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Serkan Meriç ve kaçarken düşerek bacağı kırıldığı anlaşılan manav çalışanı Ertürk Ertürk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.