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Kazara kendini vuran polis memuru öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde, polis İlker Çulha (27), beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu kasık bölgesinden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çulha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazara kendini vuran polis memuru öldü
Kazara kendini vuran polis memuru öldü
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Olay, dün 20.00 sıralarında saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlker Çulha, beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silah kazara ateş aldı. Çulha, kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İlker Çulha, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedaviye alınan Çulha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çulha'nın ölüm haberini ailesi ve meslektaşları acil servisin önünde sinir krizi geçirdi. Çulha’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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05 Mar 2024 - 03:15 DHA İzmir/ Bornova- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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