- Kültür & Sanat

Başkentte “Yazar Okur Buluşması” programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Başkentte “Yazar Okur Buluşması” programı mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gazeteci-Yazar Mine Söğüt’ün konuşmacı olarak katılacağı, moderatörlüğünü İthaki Yayınları editörlerinden Ertuğrul Ogan'ın üstlendiği “Yazar Okur Buluşması” programı düzenliyoruz.

Program;

Tarih:9 Mart 2024

Saat:15.00'te

Yer: Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de gerçekleşecektir."

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05 Mar 2024 - 03:08 Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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