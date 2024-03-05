Avcılar'da kaza: 1 yaralı

İlk kaza, Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 FZV 793 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Otomobil yan yatarak dururken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Diğer kaza ise Cihangir Mahallesi D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HIL 926 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, daha sonra önünde giden Baran Zilek yönetimindeki 34 HZK 740 plakalı otomobile çarptı. İki otomobilde de hasar meydana gelirken, takla atan otomobilin sürücüsü yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Baran Zilek, “Birkaç kilometre geride yakıt aldım. Normal hızımda giderken diğer araç taklalar atarak gelip çarptı. 500 metre ileride durabildim" dedi.