Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Başkentte Notaların Büyüsüyle "Kadınların Sesi" Yükseliyor
Değerli Sanatçılar Şevval Sam ve Taro Emir Tekin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde Başkentlilerle buluşuyor.
Tarih:8 MART 2024
Saat: 20.00
Yer: ATATÜRK SPOR SALONU"
Başkentte Notaların Büyüsüyle "Kadınların Sesi" Yükseliyor ??♀️
Değerli Sanatçılar @sevvalsam ve @taroemir "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde Başkentlilerle buluşuyor.
? 8 MART 2024
? 20.00
?ATATÜRK SPOR SALONU pic.twitter.com/7YQyk605ub
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 4, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.