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"Başkentte Notaların Büyüsüyle "Kadınların Sesi" Yükseliyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Sanatçılar Şevval Sam ve Taro Emir Tekin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde Başkentlilerle buluşuyor." denildi

"Başkentte Notaların Büyüsüyle "Kadınların Sesi" Yükseliyor" mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Başkentte Notaların Büyüsüyle "Kadınların Sesi" Yükseliyor

Değerli Sanatçılar Şevval Sam ve Taro Emir Tekin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde Başkentlilerle buluşuyor.

Tarih:8 MART 2024

Saat: 20.00

Yer: ATATÜRK SPOR SALONU"

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05 Mar 2024 - 02:32 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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