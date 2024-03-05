- Yaşam

"Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyet Yolunda Bizim Kadınlar” Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir." denildi

"Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir" mask

Ankara Büyükşehir  Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dikmen Kadınlar Lokali üyelerinden oluşan tiyatro ekibinin sahneleyeceği; “Cumhuriyet Yolunda Bizim Kadınlar” Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir.

Saat: 12.00

Tarih:5 Mart Salı 

Adres: Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu"

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı, sosyal, saat, Ankara, mart

05 Mar 2024 - 02:05 Ankara- Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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