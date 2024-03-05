05 Mar 2024 - 02:05 - Yaşam

"Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyet Yolunda Bizim Kadınlar” Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir." denildi