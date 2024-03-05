Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dikmen Kadınlar Lokali üyelerinden oluşan tiyatro ekibinin sahneleyeceği; “Cumhuriyet Yolunda Bizim Kadınlar” Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir.
Saat: 12.00
Tarih:5 Mart Salı
Adres: Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu"
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dikmen Kadınlar Lokali üyelerinden oluşan tiyatro ekibinin sahneleyeceği;
?? “Cumhuriyet Yolunda Bizim Kadınlar” Tiyatro oyunumuza tüm başkentliler davetlidir.
? 12.00
?️ 5 Mart Salı
? Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu pic.twitter.com/PHsjQg296I
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 4, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.