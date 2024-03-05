Tartıştığı komşusunu yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Başak Mahallesi'nde meydana geldi. 1692'nci Sokak'ta oturan N.A. ve komşusu O.K. arasında henüz sebebir belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda N.A. yanında bulundurduğu tüfekle O.K.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği O.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüphelinin yalanması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.