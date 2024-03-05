05 Mar 2024 - 01:43- Gündem G:

Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi açılıyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin açılacağını duyurdu.

Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi açılıyor mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından  "Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi açıyoruz" dedi.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sn.  Özgür Özel'in ve Mamak Belediye Başkan Adayımız Sn. Veli Gündüz Şahin ’in katılımlarıyla Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi açıyoruz.

Tarih: 5 Mart Salı

Saat:16.00

Adres: Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No:59 "

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05 Mar 2024 - 01:43 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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