Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından "Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi açıyoruz" dedi.
Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in ve Mamak Belediye Başkan Adayımız Sn. Veli Gündüz Şahin ’in katılımlarıyla Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi açıyoruz.
Tarih: 5 Mart Salı
Saat:16.00
Adres: Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No:59 "
Genel Başkanımız Sn. @eczozgurozel’in ve Mamak Belediye Başkan Adayımız Sn. @veligunduzsahin’in katılımlarıyla Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi açıyoruz.
?️ 5 Mart Salı
⏰ 16.00
? Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No:59 pic.twitter.com/H0WHjm8AzH
— Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) March 4, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.