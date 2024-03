"Trabzonlu insanlarla olan bağımız başka"

Basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç öncesi Trabzonspor'u detaylı bir şekilde analiz ettiklerini ve oyun planlarını buna göre hazırladıklarını belirtti. Tekke, “Özellikle oyunun ilk bölümünde baskı şeklimiz biraz farklıydı. Fakat çok iyi olduğunu söyleyemem. Belki geldiğimiz birinci veya ikinci pozisyonda gol bulmamız bizim için olumlu bir şeydi. İkinci gol belki sahalarda görülmeyecek bir şekilde bizim lehimize döndü. Baskı şeklimizi değiştirebileceğimiz ana kadar 10-15 dakika Trabzonspor fırsatlar buldu. Oyun Trabzonspor'un lehine gidiyordu. Fakat 3-4-3 baskımızı yapmaya başlayınca biraz daha oturdu ve fırsatlarda bulduk. Gayet de iyi oldu. Bunu zaten hafta başından beri çalışıyorduk. Risk almamız gerektiğini söylemiştim zaten. Galip gelmek istiyoruz. Üç puan almamız gerekiyor ki bizim çok ihtiyacımız var bu puanlara. Çok iyi organize bir takıma doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama çok büyük risk alarak ve oyuncularımın çok ciddi iyi performansıyla beraber 3 golle kazanmış olduk. Bu bizim için çok çok değerliydi. Dolayısıyla takımdaki tüm oyuncularımı tebrik ederim. Trabzonspor’u da. Abdullah hocaya da ki kendisi çok zarif ve nazik bir insan. Unutamayacağım bir davranış sergiledi maç öncesinde. Ona buradan teşekkür ederim tekrar. Türkiye'deki en çok beğendiğim hocalardan bir tanesi. Biz ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Her puan, her maç bizim için değerli. Bugün 3 puan aldığımız için mutluyum” dedi.

FATİH TEKKE: TRABZONLU İNSANLARLA OLAN BAĞIMIZ BAŞKA

Enis Destan'ın stiliyle ilgili soruya cevap veren Tekke, Enis Destan'ı yetenekli bir oyuncu olarak nitelendirdi ve başarılar diledi. Kendisinin Trabzonlu olduğunu ve şehri çok sevdiğini belirten Tekke, “Enis ile ilgili uzaktan görebildiğim neyi var neyi yok veren bir oyuncu. Dolayısıyla yolu açık gözüküyor. Ama herkesin eksiği olduğu gibi onun da eksikleri var. Oyuncu oynadıkça daha iyi olma yolunda adımlar atıyor. Ona da başarılar dilerim. Benim biraz daha farklılığım var diye düşünüyorum. Trabzonluyum. Bu her yerde bu böyle. Ölene kadar bu böyle. Trabzon şehrine hayran bir insanım. Trabzon şehrini çok seven bir insanım. Dolayısıyla o taraftarla, Trabzonlu insanlarla olan bağımız başka bir şekilde. O sadece benim performansımın alakalı olduğunu düşünmüyorum. Demeçlerle falan da alakalı bir şey değil. O şehri ben tanıyorum, şehir de beni tanıyor. Dolayısıyla öyle bir bağ oluştu. Bunun için çok acılar çektim, onlar da çok sabır ettiler. Dolayısıyla o şehirle ilgili benim kafamda herhangi bir soru hiçbir zaman olmayacak. Bu ne olursa olsun. Ama hayat böyle bir şey. Bugün Alanyaspor için çok çalışan ve her takımda yaptığım gibi çok çalışan bir teknik adam pozisyonunda. Yaptığım işi seviyorum. Çok doğru işler yaptığımızı da düşünüyorum. Her ne kadar da bunu insanlar görmek istemese bile. Ama önceliğim benim şu an buraya geldiğimden itibaren son saniyesine kadar ligde kalmamız lazım. Alanyaspor ilçe takımı ama çok iyi şeyleri verebilecek bir camia. Bu seneyi atlatmamız lazım bu sene Alanyaspor'un ligde kalması lazım. Allah nasip ederse burada çok daha güzel şeyler olacak. Bunu belki haftalar önce söyledim. Şu an çok güllük gülistanlık değil açıkçası bu zorluğu yaşıyoruz, hep beraber yaşayacağız. Ama öncelikle ligde kalmamız lazım ve benim tek konsantrasyonum tüm ekibimle beraber bu” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIMA BEN TEŞEKKÜR EDERİM ONLARIN ETMESİNE GEREK YOK”

Oyuncuların performansı hakkında konuşan Tekke, oyuncularının kendisine asla borçlu olmadığını ve her birinin iyi antrenman yaparak takıma katkı sağladığını söyledi.

Tekke konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Hiçbir oyuncum bana asla borçlu değil. Bu oyuncuların hepsi bunu hak ediyor. Çünkü iyi antrenman yapıyorlar ve bunu bir organizasyon içerisinde yapmak zorundayız. Dolayısıyla. Teknik adam olarak benim tarzım antrenman. Yani spontane oyundan hiç hoşlanmayan bir tarzımız var. Bunu da yıllardır böyle yapmaya çalışıyoruz. Oyunun içerisindeki oyun oyuncunun gücünü arttırabiliyor ise ki bu bazen söylediğiniz isimlerde oluyor ama öyle kısa sürede olabilecek bir şey değil. Kaldı ki herhalde biraz bu konuda hak verirsiniz bana. Yani sonradan dahil olan bir teknik adamım. Dolayısıyla elimizdeki malzemeyi en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen yanlış yapıyor muyuz? Evet, doğru yapıyoruz. Değişiklikleri de yapıyoruz ilk 11’lerde de yapıyoruz ki insanız, bu hatayı yapıyoruz. Ama benim birinci parametre bunu değerlendirirken antrenman ve antrenman organizasyonunu kim ne kadar iyi yapabiliyor? Dolayısıyla oyuncularım bana öyle bir şey asla söyleyemez biz onlara teşekkür edeceğiz. Çünkü biz robotlarla oynamıyoruz, insanlarla oynuyoruz. Buna karşılık vermeleri önemli. Bunun için çaba göstermeleri önemli. Bugün yorularak sahada Alanyaspor için ter dökmüş oyuncular var. Bunu net gördük. Bu bir aile olmak için, bu mücadeleye devam edebilmek için çok önemli parametreler. Ama yüzde yüz bu halde miyiz? Hayır değiliz. Sadece bir puan kazandık. Dolayısıyla biz her maça çok daha dikkatli devam edeceğiz. Oyuncularıma ben teşekkür ederim. Oyuncularımın bana teşekkür etmesine gerek yok.”

ABDULLAH AVCI: “BUNU TEDAVİ EDEBİLECEK DURUMUMUZU OLUŞTURABİLİRİZ”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın genel analizine başlarken rakiplerinin organize bir takım olduğunu vurguladı ve son haftalarda istedikleri gibi baskılı bir oyun sergilediklerini ifade etti. Avcı şunları söyledi; “Organize bir takım var karşımızda. Özellikle hem bizdeyken hem de rakipteyken bununla ilgili çalıştık. Bence son haftalardaki oyun istediğimiz gibi baskılı başladı. Rakip oyundan çıkarken yaptığımız doğru baskılarla fırsatlar yakaladık. Rakip ilk çıktığında yanlış baskıya gittiğimizde rakip baskıyı kırdığında ilk gelen top gol oldu. Sonrasında futbol sahalarında belki ender rastlanacak ikinci bir kırılma golü yedik. Ama İlk yarı bittiğinde topa sahip olma oranı yüzde 70-30, 13 şut atmışız rakip 5 atmış, isabetli biz 5 atmışız rakip 3 atmış, 0-2 içeriye mağlup girdik. Böyle çok enteresan kolay olabilecek bir durum değil. Ama altından kalkabilecek oyunu aynı şekilde devam ettirebilirsek oyuna ortak olabileceğimizi düşünüyorduk. Rakip 5’liye döndü biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. Oyunun içinde kalmak ve sonuna kadar devam ettirmek gerekiyordu. Zaman zaman oyuna girdik zaman zaman ikinci yarı itibariyle oyundan kopuşlarımız oldu. Geçişler verdik. 3’üncü Gol VAR’dan oldu ve bir sezonda belki çok olabilecek durum olmayan maç içindeki şansızlıkları hep beraber yaşadık. Yapacak bir şey yok. Güçlü oyunumuzun üstüne katarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak. Hafta sonu cumartesi günü lig maçımız var. Bunu tedavi edebilecek durumumuzu oluşturabiliriz. Lig hedefi ve Türkiye kupası hedefi aynı şekilde devam ediyor. Buradan çıkaracağımız olumlu ve olumsuz şeyler var. Onu en iyi şekilde analizini yapıp çalışmalara devam edeceğiz. Alanyaspor’u ve Fatih hocayı tebrik ediyor bundan sonra başarılar diliyorum.”

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU AMA ŞU ANDA YOK”

Onuachu'nun yokluğunun hissedilip hissedilmediği sorusuna cevap veren Avcı, Onuachu'nun uzun zamandır takımda olmadığını ve bu duruma rağmen Enis Destan ile oynadıklarını belirterek, “Onuachu uzun zamandır yok sadece bu maçta değil 1,5 aydır yok. Biz bu zaman kadar Enis Destan ile oynadık. Bizim için önemli bir oyuncu ama şu anda yok. Bir çıkış trendi ve oyun olarak yukarı çıkan durum var. Çok talihsiz bir maç yaşadık diye düşünüyorum oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstündük ama daha iyisini yapmak için devam edeceğiz. Bugün itibariyle karalar bağlayacak bir skor olabilir ama oyun olarak öyle olmadığını düşünüyorum. Alanyaspor düşmemeye oynuyorlar. Onlar için kritik bir maç. Belki bir nefes aldıkları maç oldu. Hedeflerimiz içeresinde duruyoruz. Transfer yapmadık mevcuttakilerle en iyi performansı almak ve önümüzdeki 2-3 yılın planlamasını yapıyoruz” diye konuştu.