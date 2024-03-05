Resmi Gazete’de yer alan Atama Kararına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına 4628 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz atandı.
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EPDK Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına Mustafa Yılmaz’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.