ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR

3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI



1250000 KG 42,5 R DÖKME PORTLAND ÇİMENTO ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/252713

1-İdarenin a) Adı : 3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI b) Adresi : ISTANBUL YOLU ÜZERI 06790 ETİMESGUT/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3122450868 - 3122442410 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 1250000 KG 42,5 R DÖKME PORTLAND ÇİMENTO ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.250.000 KG 42,5 R DÖKME PORTLAND ÇİMENTOSU (TİP:CEM 1)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ç) Süresi/teslim tarihi : Yükleniciye mal teslimine başlanabilmesi için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı kabul edilecektir. 10.3.1. Birlik çimento silolarının kapasiteleri ile inşaat iş programlarına göre 100.000 Kilogramlık (±50.000) 10 parti halinde teslim edilecektir. Teslim edilecek malın miktarı idarenin programına ve iş yüküne göre idare tarafından belirlenecek olup uygun partiler halinde talep edilmesine müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Alımı yapılacak malzeme sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 235 takvim günü içerisinde teslim edilecek olup son teslim tarihi 16 Aralık 2024 'dir. Malzeme 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı Beka Ted.Tes.K.lığı Beton santrali silolarına mesai saatleri (08:00-17:00) aralığında teslim edilecektir. 10.3.2. Teslim programı ve teslim şartlarıyla ilgili hususlar sözleşmenin 30.uncu maddesinde belirtilmiştir. d) İşe başlama tarihi : 10.3. maddesinde belirtilmiştir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

