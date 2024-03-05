TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

32 KALEM SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/201366

1-İdarenin a) Adı : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Satınalma Müdürlüğü (Merkez Birimler) C-Katı 06100 Sıhhiye ALTINDAĞ/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3123051104-05 - 3123114192 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 32 KALEM SARF MALZEME b) Niteliği, türü ve miktarı : (32) KALEM SARF MALZEME ALIMI (TEMİZLİK MALZEMELERİ)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Malzeme Ambarı ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama (sipariş yazısı) talimatının tebliğinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İhale konusu malzemelerin siparişi Diş Hekimliği Fakültesi' nin ilgili bölümlerinin ihtiyacına göre, kullanım hızı doğrultusunda fakültenin belirleyeceği periyotlar ve miktarlarda verilecektir. İdare dilediği takdirde sipariş miktarının tamamını tek seferde verme yetkisini saklı tutar. Teslimatlar 13/12/2024 tarihini kesinlikle geçmeyecektir. Yasal ve ek süre içerisinde yüklenici tarafından sipariş miktarı tamamlanmadıkça aynı ürün için sonraki sipariş verilmeyecektir. Farklı ürünlerde ise idare sipariş tamamlanmadan bir sonraki siparişi vermeyebilir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben belirtilen süreler içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.03.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekliler, teklif edilen malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihale tarihinden sonra idarece belirtilen süreler içerisinde “Teknik Şartnameye Cevap Yazısı” nı sunacaklardır. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Tüm Kısımlar Belge Adı Açıklama BELGE/KRİTER/AÇIKLAMALAR Malzemelere ait teknik şartnamelerde istenen belgeler / kriter yada açıklamalar yeterlilik bilgileri tablosunda kısım kısım beyan edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

