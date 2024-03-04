Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalımö paylaşımında bulundu.
04 Mar 2024 - 21:44- Gündem Güncelleme:
332 yolcuyu kara listeye alındı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara uymayan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.