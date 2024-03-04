04 Mar 2024 - 21:44- Gündem G:

332 yolcuyu kara listeye alındı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara uymayan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını belirtti.

332 yolcuyu kara listeye alındı mask

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalımö paylaşımında bulundu.

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04 Mar 2024 - 21:44 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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