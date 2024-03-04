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Fatih Erbakan iddiaları yalanladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı belediye başkan adaylarının partileri tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürdüklerini belirterek, "Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız" dedi.

Fatih Erbakan iddiaları yalanladı mask

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinden gösterilen adayların geri çekilmesi iddialarına karşı yazılı açıklamada bulundu. Erbakan, son günlerde bazı çevreler Yeniden Refah camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarının partileri tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan; sahada ayak basmadık yer, dokunmadık yürek ve el bırakmayan Yeniden Refah Partisi'nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir."

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04 Mar 2024 - 20:29 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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