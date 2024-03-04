Fatih Erbakan iddiaları yalanladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinden gösterilen adayların geri çekilmesi iddialarına karşı yazılı açıklamada bulundu. Erbakan, son günlerde bazı çevreler Yeniden Refah camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarının partileri tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olan; sahada ayak basmadık yer, dokunmadık yürek ve el bırakmayan Yeniden Refah Partisi'nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.