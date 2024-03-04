İbrahim Kalın ABD'ye gitti

MİT Başkanı Kalın, Washington’da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek, istihbarat yetkilileri ile görüşecek. Kalın, Beyaz Saray’da, Kongre’de ve Dışişleri Bakanlığı'nda da temaslarda bulunacak. MİT Başkanı Kalın’ın ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ilgili de konularda görüşmeler gerçekleştirecek. Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze’de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine görüşmelerde bulunacak. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmelerde ele alınacak.