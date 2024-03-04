MİT Başkanı Kalın, Washington’da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek, istihbarat yetkilileri ile görüşecek. Kalın, Beyaz Saray’da, Kongre’de ve Dışişleri Bakanlığı'nda da temaslarda bulunacak. MİT Başkanı Kalın’ın ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ilgili de konularda görüşmeler gerçekleştirecek. Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze’de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine görüşmelerde bulunacak. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmelerde ele alınacak.
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İbrahim Kalın ABD'ye gitti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.