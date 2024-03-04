Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 aylık takibin ardından İstanbul, Ankara, Yozgat, Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Adıyaman, İzmir, Samsun ve Kırşehir'de 17 adrese yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4'ü kadın 27 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin iki üyesinin ise başka suçlardan cezaevlerinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 27 şüpheliden 18’i tutuklama talebiyle 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Oto hırsızlarına yönelik operasyon
İstanbul merkezli 10 ilde otomobil hırsızlarına karşı düzenlenen "ŞASE-1" operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.