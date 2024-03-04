Oto hırsızlarına yönelik operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 aylık takibin ardından İstanbul, Ankara, Yozgat, Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Adıyaman, İzmir, Samsun ve Kırşehir'de 17 adrese yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4'ü kadın 27 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin iki üyesinin ise başka suçlardan cezaevlerinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 27 şüpheliden 18’i tutuklama talebiyle 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.