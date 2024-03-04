Adana'da akıl almaz olay

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’dan ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nın tabanca ile ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Yaptığı olaydan pişmanlık duyan Cengiz K., yerde kanlar içerisinde yatan Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Tülay T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tıp merkezine çağırılan polis ekiplerine teslim olan Cengiz K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.