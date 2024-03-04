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Edirne'de feci kaza

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır olmak üzere 2 lise öğrencisi yaralandı.

Edirne'de feci kaza mask
Edirne'de feci kaza
Edirne'de feci kaza
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. (23) yönetimindeki 22 AAL 004 plakalı hafif ticari araç, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde U dönüşü yaptığı sırada karşı yönden gelen Y.E.D. (17) idaresindeki 34 HBT 624 plakalı motosikletle çarpıştı. Takla atan motosiklet, kaldırıma savruldu. Kazada Keşan Hersekzade Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi motosiklet sürücüsü Y.E.D. ile arkasındaki sınıf arkadaşı E.K. (17) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, A.Ö. ifadesi için emniyete götürüldü.

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04 Mar 2024 - 18:17 DHA Edirne/ Keşan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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