Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

CHP Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa CHP Grup Başkanvekili, PM üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, CHP PM üyesi Alkım Denizaslanı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'ULAŞIMDA EMEKLİ VE ÖĞRENCİLERDEN DÜŞÜK ÜCRET ALDILAR'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada, 2019’da yerel seçimlerinde birçok belediyenin AK Parti'den CHP’ye geçtiğini belirtip, “Belediye başkanlarımız ulaşımda emekli ve öğrencilerden düşük ücret aldılar. Birçok belediyemiz maliyetine yemek dağıttı, hastalara bakım merkezleri açtı, emekliye, annelere destek verdi. Muğla'da konuşan muhteremin yapması gereken her şeyi yaptı. Bu hizmetleri Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönettiği belediyeler veriyor. Ekrem İmamoğlu yönetiyor, Mansur Yavaş yönetiyor, Ahmet Aras da yönetecek. Sen emeklisine 10 bin lira maaş veren, 10 öğrencisinden 8‘ine yurt veremeyen, ev hanımlarını mutfağında kaderine terk eden bir insansın" ifadelerini kullandı. Başarır, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci için ise "Yalnız Bodrum'a belediye başkan adayı kazandırmakla kalmadık Türkiye'ye, uzun yıllar hizmet edecek bir siyasetçiyi de kazandırdık" dedi.

'KISITLI İMKANLARLA YAPTIK'

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ise Bodrum’un yüreğinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Büyükşehir’in başına geçtiğinde Bodrum’un sorunlarına hızlıca çözüm üreteceğini ifade etti. Bodrum’a 4 biyolojik arıtma tesisini, yıllardır ihmal edilmiş kanalizasyon hatlarını kazandırdıklarını, elektrik tellerinin yer alınmasını sağladıklarını, yağmur suyu drenaj hatları yaptıklarını ifade eden Aras, bu çalışmaların hepsinin kazıyla yapıldığını kaydederek “Doğal olarak yollar bozuldu. Ama Bodrum’un yıllarca yapılmamış altyapı sorunları çözüldü. Bodrum merkezde aşırı yağışlarda dükkanlar artık su altında kalmıyor. Biz çalıştık, bütün sokaklara dokunduk. Bunları salgına, yangına, depreme, ekonomik krize rağmen, ilçe belediyesinin kısıtlı imkanlarıyla yaptık" dedi.

'YARINLARIMIZI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kürsüye eşi Sezil Mandalinci ile çıkan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, “'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' derler. Benim arkamda ise çok kadın var. Eşim var, annem var, babaannem var, anneannem var. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, 31 Mart yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal ve demokrat belediyecilik anlayışını önce Muğla’da ardından memleketin her noktasına taşıyacağını vurgulayan Mandalinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere çizdiği yoldan sapmadan, O’nun ilkeleri ışığında hiçbir engel tanımadan, biz gençlere emanet ettiği cumhuriyet meşalesi ile yarınlarımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rehber edinen bir genç kardeşiniz olarak şimdi Bodrum’umuza samimiyetle, gönülden ve yürekten hizmet edebilmek, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıran kalıcı eserler üretmek üzere yola çıkıyoruz. Azim ve kararlılığımız, dinamizmimiz, halkçı-sosyal yaklaşımımızla Bodrumumuzun her türlü eksiğini tamamlayacağız."

Mandalinci ilçede su, altyapı başta olmak üzere, dezavantajlı gruplara, çocuklara ve kadınlara yönelik hayata geçirecekleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 1 Nisan’dan itibaren kendisinin Bodrum, Ahmet Aras’ın Muğla Büyükşehir’e başkan olacağına inandığını vurgulayan Mandalinci, “Birlikte cennet beldemizin hak ettiği hizmetleri almasını sağlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bodrum Belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı ve daha sonra Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.