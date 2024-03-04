Endonezya, hedefini açıkladı

‘Tercihim Türkçe’ projesinin başlayacağı okullarda ilk önce Türk kültürünün önemli unsurlarının tanıtımı yapılarak Endonezyalı gençlerin Türkiye'ye yönelik merak ettikleri cevaplanacak. Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Cemal Şahin, “Bu yılki hedefimiz, Endonezya'nın ilk ve ortaöğretim kurumlarında Türkçe’yi en çok tercih edilen 1’inci dil konumuna ulaştırmak” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan temsilcilikleri aracılığıyla gerek saygın yerel kurumlarla yaptığı iş birlikleri gerekse yüz yüze ve dijital ortamda düzenlediği Türkçe öğretimi faaliyetleriyle ‘Türk kültürünü ve Türkçeyi tanıtma’ hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Enstitü, Endonezya’nın dört bir yanına ulaşarak geniş bir yelpazede Türkçe öğretimi faaliyetleri düzenlemeye, Endonezya'nın önemli ve köklü eğitim kurumları ile sürdürülebilir işbirliklerini, artırarak devam ettiriyor. Bu yıl itibarıyla Cakarta'nın en önemli hem devlet hem de köklü özel 12 okulunda toplam 9 bin öğrenciye Türkçe seçmeli dersleri verilmeye başlanacak. ‘Tercihim Türkçe’ projesinin başlayacağı okullarda ilk önce Türk kültürünün önemli unsurlarının tanıtımı yapılarak, Endonezyalı gençlerin Türkiye ve Türkçe noktasında merakları giderilecek.

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Cemal Şahin, bu yılki hedeflerinin Endonezya'nın ilk ve ortaöğretim kurumlarında Türkçenin en çok tercih edilen 1’inci dil konumuna ulaştırmak olduğunu ifade etti. Şahin ayrıca Endonezya toplumunda Türkiye ve Türk kültürüne inanılmaz bir ilginin olduğunu, bu ilginin karşılanması noktasında Yunus Emre Enstitüsünün her geçen gün faaliyetlerine yenisini ekleyerek, Endonezya toplumunun bu talebine cevap vermeye çalıştıklarını, bu noktada ayrıca Büyükelçimiz Prof. Dr. Talip Küçükcan Beyefendiye desteklediklerinden dolayı teşekkür etti. Şahin, Endonezya toplumunun Türkçe ve Türk kültürüne yoğun ilgisinin en önemli sebepleri arasında Osmanlı Endonezya ilişkileri olmak üzere artan siyasi ve ekonomik ilişkiler ile Türk dizilerinin de bölgede etkili olduğunu vurguladı.Sadece ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda Endonezya üniversitelerinde ve önemli devlet kurumlarında da Türkçeye ciddi talep olduğunu belirten Şahin, bu kapsamda hem köklü üniversitelerde hem de devlet kurumlarında Türk köşelerinin açılacağını yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.