Pendik'te kaza

Kaza, 1 Mart Cuma günü akşam saatlerinde Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ardından seyir halindeki otomobile çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler son anda şerit değiştirdi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.