04 Mar 2024 - 17:01 - Asayiş

Pendik'te kaza

İstanbul Pendik'te birkaç gün önce meydana gelen kazada sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybeden hafif ticari araç, karşı şeride geçerek kaza yaptı. Olay anları araç kamerası tarafından kaydedildi.