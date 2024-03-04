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Erdoğan, Kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, gündemindeki konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan, Kabine toplantısında mask
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.13'te başlayan toplantıya bakanlar katıldı. Toplantıda, ekonomik gelişmeler, enflasyonla mücadele çalışmaları, ramazan ayında yapılacak denetimler ile seçim güvenliğine dair önlemlerin görüşüleceği belirtildi. Ayrıca, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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04 Mar 2024 - 16:14 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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